Tragico schianto in autostrada tra auto e tir morto proprio lui | Conosciutissimo

Un incidente mortale si è verificato in autostrada tra un’auto e un tir, provocando la morte di una persona molto conosciuta nella zona. L’impatto è avvenuto nel primo pomeriggio e ha coinvolto un veicolo leggero e un mezzo pesante. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle autorità, che stanno ricostruendo i dettagli dell’accaduto. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere i rilievi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Ci sono pomeriggi che scorrono uguali a mille altri, con l’asfalto che scivola sotto le ruote e la mente impegnata altrove: una telefonata da fare, una riunione da preparare, l’idea di arrivare in orario e chiudere la giornata. Poi, senza preavviso, qualcosa cambia. Un rallentamento che diventa coda, una fila di mezzi pesanti che si compatta come un’unica barriera. E in quell’istante la strada, da promessa di normalità, si trasforma in una trappola. È una scena che si consuma in pochi secondi, quasi senza rumore all’inizio: nessuna manovra brusca, nessun segnale evidente di panico. Solo una traiettoria che continua dritta, come se l’occhio non avesse ancora registrato l’emergenza. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Tragico schianto in autostrada tra auto e tir, morto proprio lui: “Conosciutissimo” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Tragico incidente in autostrada A4: auto tampona un Tir e si incendia, un morto Sullo stesso argomento Italia, schianto atroce tra due auto. Morto proprio lui: “Un grande”Il sole era sorto da poco, portando con sé la promessa di una giornata ordinaria fatta di impegni, fatica e il solito tragitto verso il dovere. Leggi anche: Tragico schianto in autostrada: morto un giovane, grave una ragazza e altri sei in ospedale E’ di Thiene il manager morto nel tragico schianto in A4Un boato improvviso, poi le fiamme che in pochi istanti hanno avvolto completamente l’auto su cui viaggiava. E’ morto così, nel pomeriggio di mercoledì 20 maggio, Massimo Tabaro il manager di 55 anni ... altovicentinonline.it Tragico incidente in autostrada A4: auto tampona un Tir e si incendia, un morto | VIDEOLa dinamica dell’incidente è ancora in corso di accertamento. Secondo le prime informazioni, l’autovettura è rimasta coinvolta in un violento impatto con un mezzo pesante lungo la carreggiata dell’A4. nordest24.it