Un cantiere si è trasformato in scena di un incidente mortale che ha coinvolto un lavoratore di 37 anni, identificato come Alexander Thöni. La tragedia si verifica a meno di due mesi dalla morte di un giovane operatore di 24 anni, deceduto in Oman durante un’attività lavorativa. La notizia ha suscitato grande attenzione nella comunità altoatesina, già scossa dagli eventi recenti.

L’uomo stava svolgendo dei lavori edili in un seminterrato di un edificio quando un masso si è staccato dalla parete e gli è caduto addosso A meno di due mesi di distanza dalla morte di René Piffrader – il ventiquattrenne curonese morto sul lavoro in Oman – un altro grave lutto ha colpito la comunità altoatesina, per un dramma quasi analogo. Alexander Thöni, anche lui residente a Curon Venosta, è morto a soli 37 anni per un grave incidente sul lavoro. La tragedia si è consumata lunedì 23 marzo in un cantiere edile nel Cantone dei Grigioni. Secondo le prime informazioni, l’uomo stava svolgendo alcuni lavori nel seminterrato di un edificio quando un grande masso si è staccato dalla parete, cadendogli addosso. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

© Trentotoday.it - Tragico incidente in cantiere, è morto Alexander Thöni: aveva 37 anni

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