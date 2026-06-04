È morta Selma il particolare straziante sulla tesina di terza media Lacrime

Notizia in breve

Una studentessa di terza media è morta, lasciando un vuoto tra insegnanti e compagni. La famiglia aveva scritto una tesina speciale, che ora viene ricordata come un gesto di affetto e ricordo. La scuola ha annunciato la perdita, mentre amici e insegnanti si stringono attorno ai cari della ragazza, con momenti di raccoglimento e lacrime. La comunità si unisce nel dolore per questa perdita improvvisa.