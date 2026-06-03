Durante i funerali di una ragazza di 13 anni deceduta a causa di una malattia, è stata letta una tesina di terza media incompiuta. La cerimonia è stata accompagnata da un messaggio scritto sul profilo Facebook del vice sindaco, che ha scritto: «Ciao Selma. Addio guerriera», con un cuore disegnato accanto. La lettura della tesina ha suscitato emozioni tra i presenti.

«Ciao Selma. Addio guerriera» con vicino un cuore. Parole che lasciano il segno quelle pubblicate sul profilo Facebook del vice sindaco Giacomo Spagnol. Parole con cui è stata data la triste notizia della morte di Selma Gjeci, la 13enne di origini albanesi, che da alcuni anni lottava contro una malattia, e la cui forza aveva commosso tutti quelli che conoscevano la famiglia. Ha lottato con tutte le forze e la voglia di vivere di una ragazzina, ma alla fine il brutto male l’ha piegata. Una famiglia sfortunata, per questo il dolore è ancora più grande. Selma circa due anni fa aveva perso il papà sempre per una malattia che non perdona, rimanendo con la mamma Edlira ed il fratello Gani di 18 anni. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Selma uccisa da una malattia a 13 anni, la tesina incompituta di terza media letta ai suoi funerali

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Addio alla manager Giusi Verzeletti, uccisa da una malattia fulminante a 59 anniLa Valle Camonica piange la scomparsa di Giusi Verzeletti, manager e figura di spicco nel settore imprenditoriale locale.

Bergamo, insegnante accoltellata da uno studente di 13 anni in una scuola mediaA Bergamo un’insegnante di 57 anni è stata ferita da un coltello da uno studente di 13 anni fuori da una scuola media.