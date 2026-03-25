Un insegnante è stata ferita con un coltello da uno studente di terza media prima dell'inizio delle lezioni a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. Il ragazzo, di 13 anni, aveva scritto sulla maglietta la parola

A bloccare il ragazzo sono stati un professore e da due collaboratori scolastici dell'istituto comprensivo Leonardo Da Vinci di via Damiano Chiesa. Ci sono qui elementari e medie. Il fatto è accaduto attorno alle 7 e 45. Il 13enne è stato poi passato alla custodia dei Carabinieri. L'insegnante è stata colpita al collo ed è stata operata dopo essere stata portata con l'elisoccorso all'ospedale di Bergamo. Spiegano dal Papa Giovanni XXIII: «L'intervento è durato due ore. La paziente è in Terapia intensiva in prognosi riservata». Le sue condizioni sono serie, ma la donna non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri del comando provinciale di Bergamo hanno spiego che si è trattato «di un gesto isolato». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Insegnante accoltellata da uno studente di terza media: il ragazzo aveva sulla maglietta la scritta «vendetta»

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