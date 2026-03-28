Morta Carlotta Ercolino l’autrice che inventò Che Dio ci aiuti

È deceduta a 64 anni Carlotta Ercolino, giornalista e autrice televisiva nota per aver creato la serie televisiva italiana. La sua carriera si è concentrata sulla scrittura e sulla produzione di fiction, diventando una figura riconosciuta nel settore. La notizia della sua scomparsa è stata annunciata da fonti vicine alla produzione televisiva, senza ulteriori dettagli sulle circostanze.

È morta a 64 anni Carlotta Ercolino, giornalista e autrice televisiva tra le firme più riconoscibili della fiction italiana. La sua scomparsa è avvenuta a Roma, chiudendo una carriera durata oltre trent’anni tra televisione, radio e scrittura. Nata a Napoli nel 1961, aveva costruito un percorso professionale solido e trasversale, lavorando con continuità tra Rai e Mediaset e lasciando un segno profondo nel panorama audiovisivo italiano. Il suo nome resta legato soprattutto a Che Dio ci aiuti, una delle serie più longeve e amate dal pubblico. Di quel progetto era stata ideatrice, contribuendo a definirne linguaggio e identità narrativa. Una fiction capace di attraversare le stagioni televisive mantenendo ascolti e consenso, anche grazie a interpreti come Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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