È morta Marjane Satrapi addio all’autrice di Persepolis | aveva 56 anni

Marjane Satrapi, autrice franco-iraniana, è deceduta all’età di 56 anni. È conosciuta principalmente per il fumetto “Persepolis” e il relativo film. La sua morte è stata annunciata senza ulteriori dettagli.

È morta all’età di 56 anni l’artista franco-iraniana Marjane Satrapi, che ha raggiunto la massima notorietà in tutto il mondo con il fumetto e poi il film “Persepolis”. Lo ha annunciato il suo entourage, secondo quanto riferisce il quotidiano Le Parisien. «Marjane Satrapi – si legge in un comunicato dei suoi familiari trasmesso all’agenzia AFP – è morta di tristezza a poco più di un anno dalla scomparsa di Mattias Ripa, suo marito e amore della sua vita». Produttore, attore e sceneggiatore, Mattias Ripa è morto l’8 aprile 2025. Satrapi, disegnatrice e illustratrice, viveva in Francia da circa 30 anni. Diversi i suoi fumetti diventati celebri, ma anche i suoi film. 🔗 Leggi su Open.online

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È morta all’età di 56 anni l'artista franco-iraniana Marjane #Satrapi, che ha raggiunto la massima notorietà in tutto il mondo con il fumetto e poi il film #Persepolis. Lo ha annunciato il suo entourage, come riferisce il quotidiano Le Parisien. x.com

È morta Marjane Satrapi, autrice di Persepolis reddit

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