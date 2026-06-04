È morta l’autrice Marjane Satrapi

L’autrice e disegnatrice franco-iraniana è deceduta. La notizia è stata annunciata dai familiari, che non hanno specificato le cause della morte. Satrapi, conosciuta per le sue opere nel campo della letteratura e del fumetto, aveva raggiunto una vasta notorietà internazionale. La sua morte è stata comunicata senza dettagli aggiuntivi. La sua carriera si è concentrata sulla narrazione di storie personali e culturali attraverso i suoi lavori artistici e letterari.

L’artista franco-iraniana Marjane Satrapi, diventata famosa in tutto il mondo grazie al fumetto e al film Persepolis, è morta a Parigi all’età di 56 anni, secondo quanto riferito giovedì all’Afp dai suoi familiari. “Marjane Satrapi è morta di tristezza poco più di un anno dopo la scomparsa di Mattias Ripa, suo marito e amore della sua vita”, si legge in un comunicato dei suoi cari trasmesso all’Afp. Produttore, attore e sceneggiatore, Mattias Ripa è morto l’8 aprile 2025. Premiato nel 2001 al festival del fumetto di Angoulême, il primo volume era stato seguito da altri tre e portato sullo schermo nel 2007, con la regia di Satrapi e Vincent Paronnaud, aggiudicandosi il premio della giuria al festival di Cannes nel 2007. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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È morta Marjane Satrapi, autrice di Persepolis

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È morta l’artista franco-iraniana Marjane Satrapi, autrice di Persepolis x.com

È morta Marjane Satrapi, autrice di Persepolis reddit

Addio a Marjane Satrapi, l’autrice di Persepolis morta di tristezza. L’artista franco-iraniana aveva 56 anniL’annuncio è stato dato dai familiari. Un anno fa era scomparso il marito Matias Ripa. Fumettista e regista dopo l’infanzia in Iran, a seguito della rivoluzione islamica, viveva in esilio in Europa ... quotidiano.net

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