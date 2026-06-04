È morta Carola Frediani, considerata una delle prime giornaliste italiane specializzate in tecnologia. Nel corso della sua carriera ha scritto per le principali testate italiane, concentrandosi su social media e innovazione digitale. La sua attività ha contribuito a definire il giornalismo tecnologico nel paese. Frediani si è occupata di temi legati all’uso dei social e alle trasformazioni digitali, lasciando un segno nel settore.

È morta a 51 anni Carola Frediani, pioniera e voce autorevole del giornalismo tecnologico italiano, fondatrice del blog "Guerre di Rete" incentrato sulla cybersicurezza e diventato punto di riferimento per le discussioni sul digitale in Italia. Genovese, laureata in Lettere, aveva iniziato la carriera nel capoluogo ligure nel 2000 nell'agenzia Totem di Franco Carlini, tra i primi giornalisti italiani a occuparsi di Internet. Nel 2010 aveva fondato l'agenzia EffeCinque e negli anni ha scritto articoli e contributi per le maggiori testate italiane occupandosi di social media, sicurezza informatica, hacking, sicurezza e diritto della rete in modo approfondito e autorevole. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - È morta Carola Frediani, pioniera del giornalismo tecnologico italiano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Addio a Carola Frediani: scompare la pioniera del giornalismo hi-tech

Carola Frediani, chi era la giornalista morta a 51 anniUna giornalista di 51 anni, nota per il suo lavoro nel settore della tecnologia e dei diritti digitali, è deceduta.

Temi più discussi: È morta la giornalista Carola Frediani, tra le voci più autorevoli sul mondo della tecnologia. Aveva 51 anni; Carola Frediani è morta: addio alla giornalista che ci ha insegnato a guardare dietro gli schermi; Addio Carola Frediani, giornalista e divulgatrice sui temi della Rete; È morta Carola Frediani, pioniera del giornalismo tecnologico italiano.

È morta Carola Frediani, pioniera del giornalismo tecnologico italiano #ANSA x.com

È morta la giornalista Carola Frediani, tra i maggiori esperti di tecnologia digitale in Italia reddit

È morta la giornalista Carola Frediani, tra i maggiori esperti di tecnologia digitale in ItaliaÈ morta la giornalista Carola Frediani, una tra i maggiori esperti di tecnologia digitale e cybersicurezza in Italia, conosciuta soprattutto per la newsletter di successo Guerre di Rete, poi diventata ... ilpost.it

Carola Frediani è morta: la giornalista aveva 51 anni. La notizia di un tumore pochi mesi faL'annuncio sul suo sito Guerre di rete: Lascia un vuoto incolmabile in tutti coloro che l’hanno conosciuta in questi anni. La 51enne, originaria di Genova, lascia il marito Luca e un figlio di 17 ... today.it