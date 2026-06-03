Carola Frediani, nota giornalista specializzata in tecnologia, è deceduta. Era riconosciuta per aver spiegato in modo chiaro i complessi aspetti del dark web e per aver indagato sulle attività del collettivo di hacker Anonymous.

Come faceva a rendere comprensibili i misteri del dark web?. Quali pericoli scopriva indagando le azioni del collettivo Anonymous?. Perché ha scelto di difendere gli attivisti dai regimi autoritari?. Cosa ci insegna la sua analisi sui rischi dell'automazione?.? In Breve Iniziò la carriera nei primi anni 2000 presso l'agenzia Totem di Franco Carlini a Genova.. Pubblicò nel 2016 un libro dedicato alle dinamiche e libertà del dark web.. Collaborò con Amnesty International e Human Rights Watch per la difesa dei diritti umani.. Gestì la newsletter Guerre di Rete con oltre 15.000 abbonati dal 2018.. Addio a Carola Frediani, la guida che illuminava i sentieri digitali di Genova. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio a Carola Frediani: scompare la pioniera del giornalismo hi-tech

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Addio alla giornalista Carola Frediani, aveva 51 anni

Addio ad Antonio Mutasci: scompare la voce del giornalismo lucanoLa comunità dei giornalisti lucani si è stretta intorno alla notizia della scomparsa di Antonio Mutasci, che aveva 42 anni.

Temi più discussi: Addio a Carola Frediani, esploratrice della tecnologia e dei suoi conflitti; L’Ateneo sceglie la sua nuova guida, i 4 candidati a confronto al Secolo XIX: domande e risposte (parte 2); Mala & Waver tornano il 5 Giugno con LUNGOMARE ITALIANO, un EP dedicato alle sfumature dell’amore.

Addio alla giornalista Carola Frediani, aveva 51 anni ift.tt/gDXNaRr ift.tt/d3mGOQo x.com

Addio a Carola Frediani, esploratrice della tecnologia e dei suoi conflittiMorta a 51 anni la giornalista genovese, fra le più note e preparate quando si trattava di indagare i risvolti politici e sociali dell’hi-tech ... ilsecoloxix.it

Addio a Carola Frediani, giornalista e divulgatrice esperta di tecnologia e cybersicurezzaLeggi su Sky TG24 l'articolo Addio a Carola Frediani, giornalista e divulgatrice esperta di tecnologia e cybersicurezza ... tg24.sky.it