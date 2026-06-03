Una giornalista di 51 anni, nota per il suo lavoro nel settore della tecnologia e dei diritti digitali, è deceduta. Era riconosciuta come una delle voci più autorevoli nel panorama italiano. La sua morte ha suscitato cordoglio tra colleghi e professionisti del settore. La giornalista aveva dedicato gran parte della carriera a approfondimenti e analisi su temi legati alla tecnologia e alla tutela dei diritti online.

Il giornalismo italiano perde una delle sue firme più autorevoli nel campo della tecnologia e dei diritti digitali. È morta a 51 anni Carola Frediani, giornalista, scrittrice e divulgatrice che negli ultimi due decenni ha contribuito a raccontare con competenza e rigore l’evoluzione del mondo digitale, dalla cybersicurezza alla privacy, passando per la sorveglianza online e l’impatto delle nuove tecnologie sulla società. Pochi mesi fa le era stato diagnosticato un tumore. Le sue condizioni di salute si sono aggravate rapidamente fino alla morte, avvenuta il 3 giugno. La notizia è stata diffusa attraverso Guerre di Rete, la newsletter da lei fondata e diventata negli anni un punto di riferimento per il dibattito italiano sui temi della sicurezza informatica e dei diritti digitali. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Carola Frediani, chi era la giornalista morta a 51 anni

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