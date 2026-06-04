E' morta all'età di 56 anni l'artista franco-iraniana Marjane Satrapi, che ha raggiunto la massima notorietà in tutto il mondo con il fumetto e poi il film "Persepolis". Lo ha annunciato il suo entourage, secondo quanto riferisce il quotidiano Le Parisien. "Marjane Satrapi - si legge in un comunicato dei suoi familiari trasmesso all'agenzia AFP - è morta di tristezza a poco più di un anno dalla scomparsa di Mattias Ripa, suo marito e amore della sua vita". Produttore, attore e sceneggiatore, Mattias Ripa è morto l'8 aprile 2025. La atrapi, disegnatrice e illustratrice, viveva in Francia da circa 30 anni. Diversi i suoi fumetti diventati celebri, ma anche i suoi film. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - E' morta a 56 anni Marjane Satrapi: raccontò il fondamentalismo iraniano in Persepolis

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È morta Marjane Satrapi, autrice di Persepolis

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É morta all'età di 56 anni l'artista franco-iraniana Marjane Satrapi, che ha raggiunto la massima notorietà in tutto il mondo con il fumetto e poi il film Persepolis. Secondo quanto riferisce il quotidiano Le Parisien, a darne notizia è stato il suo entourage: Marj x.com

Morta Marjane Satrapi: addio all’autrice di Persepolis a 56 anni reddit

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