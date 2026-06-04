È morta a 56 anni Marjane Satrapi la celebre autrice di Persepolis

Da corrieretoscano.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il mondo della cultura internazionale piange la scomparsa di una voce libera e coraggiosa. È morta a 56 anni Marjane Satrapi, la celebre fumettista, illustratrice e regista franco-iraniana che aveva conquistato la notorietà mondiale grazie al suo capolavoro autobiografico. L’artista si è spenta in una clinica in Germania, dove si trovava ricoverata da circa due mesi. I familiari hanno diffuso una nota ufficiale per spiegare le cause del decesso, legato a un profondo stato di sofferenza personale dopo la recente perdita del coniuge, l’economista svedese Mattias Ripa, scomparso l’8 aprile dello scorso anno a 52 anni. Nata in Iran, l’autrice si era trasferita stabilmente in Francia nel 1994, ottenendo successivamente la cittadinanza nel 2006. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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Marjane Satrapi, «morta di dolore dopo la scomparsa del marito» l' autrice di Persepolis

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