Il mondo della cultura internazionale piange la scomparsa di una voce libera e coraggiosa. È morta a 56 anni Marjane Satrapi, la celebre fumettista, illustratrice e regista franco-iraniana che aveva conquistato la notorietà mondiale grazie al suo capolavoro autobiografico. L’artista si è spenta in una clinica in Germania, dove si trovava ricoverata da circa due mesi. I familiari hanno diffuso una nota ufficiale per spiegare le cause del decesso, legato a un profondo stato di sofferenza personale dopo la recente perdita del coniuge, l’economista svedese Mattias Ripa, scomparso l’8 aprile dello scorso anno a 52 anni. Nata in Iran, l’autrice si era trasferita stabilmente in Francia nel 1994, ottenendo successivamente la cittadinanza nel 2006. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - È morta a 56 anni Marjane Satrapi la celebre autrice di Persepolis

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Marjane Satrapi, «morta di dolore dopo la scomparsa del marito» l' autrice di Persepolis

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È morta all'età di 56 anni l'artista franco-iraniana Marjane Satrapi, autrice del fumetto e film Persepolis. x.com

Marjane Satrapi è morta: la direttrice iraniano-francese di 'Persepolis' aveva 56 anni reddit

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