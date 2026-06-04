È la nazionale di Eleonora Fersino | spettacolare salvataggio di piede con la Bulgaria

Da veneziatoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante una partita della Volley Nations League, l’Italia femminile di pallavolo ha evitato un punto decisivo della Bulgaria grazie a un salvataggio di piede. La nazionale, campione olimpica e del mondo, ha iniziato con successo il torneo. La partita si è conclusa con l’Italia in vantaggio dopo aver neutralizzato un attacco avversario. La squadra ha mostrato solidità e precisione, portando a casa il primo set.

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Inizia benissimo il cammino dell'Italia femminile di pallavolo, campione olimpica e del mondo, nella Volley Nations League, l'annuale torneo per nazioni. Netto 3-0  (25-22; 25-16; 27-25) alla Bulgaria e fiducia per le prossime gare.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaTodayA. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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