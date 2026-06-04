È la nazionale di Eleonora Fersino | spettacolare salvataggio di piede con la Bulgaria

Notizia in breve

Durante una partita della Volley Nations League, l’Italia femminile di pallavolo ha evitato un punto decisivo della Bulgaria grazie a un salvataggio di piede. La nazionale, campione olimpica e del mondo, ha iniziato con successo il torneo. La partita si è conclusa con l’Italia in vantaggio dopo aver neutralizzato un attacco avversario. La squadra ha mostrato solidità e precisione, portando a casa il primo set.