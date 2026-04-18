Giuseppe Cruciani nella giuria di Ballando con le Stelle? Rivoluzione in vista per lo show di Milly Carlucci

Si fa strada l’indiscrezione che vede Giuseppe Cruciani tra i possibili giudici del prossimo ciclo di Ballando con le Stelle, lo show condotto da Milly Carlucci. Questa ipotesi ha suscitato curiosità tra gli addetti ai lavori, anche se ancora non ci sono conferme ufficiali. L’eventuale partecipazione del giornalista e conduttore potrebbe rappresentare una novità per il programma, che finora ha visto altri personaggi nel ruolo di giudici.

Giuseppe Cruciani potrebbe essere il nuovo giudice di Ballando con le stelle. A lanciare l’indiscrezione è Davide Maggio, secondo il quale Cruciani potrebbe essere il primo nome della lista per rinnovare la giuria del programma. Non c’è però alcuna certezza, visto che Cruciani ha un contratto in esclusiva con Mediaset ed è attualmente in fase di rinnovo. Ma non è la prima volta che il suo nome emerge come possibile candidato, anche se in passato come concorrente e non come giurato. Cruciani giudice a Ballando con le stelle? La smentita Alla ricerca di un giurato Cruciani giudice a Ballando con le stelle? Secondo Davide Maggio, Giuseppe Cruciani sarebbe uno dei nomi per rinnovare la lista della giuria di Ballando con le stelle.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Giuseppe Cruciani nella giuria di Ballando con le Stelle? Rivoluzione in vista per lo show di Milly Carlucci Notizie correlate Ballando con le stelle, Giuseppe Cruciani in giuria: l’indiscrezioneSecondo un'indiscrezione Milly Carlucci starebbe pensando di rinnovare la giuria di Ballando con le stelle, Giuseppe Cruciani potrebbe alzare le... Leggi anche: Ballando con le Stelle, Milly Carlucci sconvolge la giuria: fuori Selvaggia Lucarelli e dentro lui… il nome che nessuno si aspettava! Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Ballando con le Stelle: Giuseppe Cruciani nuovo giurato? L'indiscrezione; Ballando con le stelle, rivoluzione in giuria con Giuseppe Cruciani. La svolta che promette scintille e il nodo Selvaggia Lucarelli; Cruciani giudice di Ballando con le stelle: Fanpage.it apprende che non c'è nessuna trattativa; La vendetta di Milly Carlucci: chi prenderebbe il posto di Selvaggia Lucarelli (non è Barbara D’Urso). Giuseppe Cruciani nella giuria di Ballando con le Stelle? Rivoluzione in vista per lo show di Milly CarlucciIndiscrezione: Giuseppe Cruciani nuovo giudice a Ballando con le stelle. C'è l'ostacolo del contratto con Mediaset ... virgilio.it Giuseppe Cruciani nella giuria di Ballando con le stelle? E Selvaggia Lucarelli?Voci e indiscrezioni si rincorrono in vista della nuova stagione di Ballando con le stelle. Potrebbe arrivare Giuseppe Cruciani? ultimenotizieflash.com Ballando con le Stelle 2026 verso il rinnovo della giuria: Giuseppe Cruciani tra i possibili nuovi giudici. - facebook.com facebook "Perché vi dà così fastidio la parola REPRESSIONE Lo Stato deve reprimere perché altrimenti non è lo Stato!" Giuseppe Cruciani a #drittoerovescio x.com