Milly Carlucci ha annunciato i nomi dei giudici che prenderanno parte alla prossima stagione di Ballando con le stelle, il popolare programma in onda su Rai 1. La decisione è stata comunicata pubblicamente, confermando le figure che si siederanno in giuria per valutare le esibizioni dei concorrenti. L'annuncio ha suscitato interesse tra gli appassionati, in attesa del ritorno del programma sulla rete pubblica.

Programmi Tv, il ritorno di Ballando con le stelle su Rai 1 è al centro dell’attenzione in vista della prossima edizione. Nelle ultime settimane sono circolate diverse indiscrezioni su cast e giuria, e la conduttrice Milly Carlucci è intervenuta pubblicamente per fare chiarezza. La presentatrice ha affrontato il tema in un’intervista rilasciata al magazine Chi, fornendo indicazioni sullo stato dei lavori e sulle priorità della produzione. Ballando con le stelle: l’intervista di Milly Carlucci e le priorità sulla nuova edizione. Nell’intervento, Milly Carlucci ha riferito che, in questa fase, l’attenzione è concentrata soprattutto sulla definizione del cast, considerato un elemento centrale nella preparazione del programma.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Ho scelto loro”. Ballando con le stelle, tutto deciso: Milly Carlucci annuncia i giudici della prossima edizione

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