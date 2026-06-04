Durante le celebrazioni del 2 giugno a Ponsacco, la banda ha eseguito l'Inno di Mameli come previsto, ma ha anche suonato brani di musica pop, sorprendendo molti presenti. Tra gli spettatori, alcune persone hanno commentato questa scelta inaspettata, tra cui una consigliera del Pd e un cittadino. La filarmonica, invitata dal Comune, ha così alternato musica classica e moderna durante la cerimonia.

PONSACCO L’ Inno di Mameli è stato suonato, ma a destare lo stupore di molti – a cominciare dalla consigliera del Pd Irene Meini e del concittadino Alessio Giani – sono stati gli altri brani suonati dalla filarmonica invitata dal Comune per le celebrazioni del 2 giugno a Ponsacco. A un certo punto sono partite le note di " Gelato al cioccolato " di Pupo e di " Se mi lasci non vale " resa famosa da Julio Iglesias. "La celebrazione del 2 giugno a Ponsacco sulle note di ’Gelato al cioccolato’ e ’Se mi lasci non vale’ alla presenza di istituzioni e forze dell’ordine – il commento social di Irene Meini – Ho pensato di essere su ’Scherzi a parte’, perché non posso pensare che l’amministrazione abbia fatto queste scelte musicali per una celebrazione istituzionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - È la cerimonia del 2 Giugno. Ma la banda suona... pop

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