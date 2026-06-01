la cerimonia solenne del 2 giugno onorificenze al merito la consegna

Alle 9.30, in piazza della Vittoria, si terrà la cerimonia dell’Alzabandiera, seguita dalla consegna di onorificenze al merito durante le celebrazioni del 2 giugno. La città, nota come luogo di nascita del Tricolore e medaglia d’oro della Resistenza, celebra l’80esimo anniversario della Repubblica con una manifestazione ufficiale. La cerimonia coinvolge le autorità locali e rappresentanti civili e militari.

Inizieranno alle 9.30 con la cerimonia del’Alzabandiera in piazza della Vittoria le celebrazioni con cui Reggio Emilia, città che ha dato i natali al Tricolore e Medaglia d’oro della Resistenza, domani il 2 giugno festeggerà l’ 80esimo anniversario della Repubblica. Alla presenza delle autorità cittadine, dei Gonfaloni del Comune e della Provincia e dinnanzi allo schieramento delle Forze dell’ordine, la Banda Filarmonica Città del Tricolore intonerà l’Inno di Mameli nel momento dell’Alzabandiera. Dopo la lettura del messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella da parte del prefetto Salvatore Augeri e gli interventi del sindaco... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Prefettura di Salerno, Attilio DE LISA Cavaliere dell'ordine al Merito della Repubblica Italiana

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La cerimonia solenne del 2 giugno. Onorificenze al merito, la consegnaSi partirà domattina alle 9.30, poi l’esibizione della Filarmonica e l’evento con i riconoscimenti prefettizi . ilrestodelcarlino.it

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