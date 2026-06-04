E' il turno delle moto spettacolo tra i sali e scendi al Santerno | il Dunlop Civ pronto ad infiammare l' autodromo
Le moto sono protagoniste sul circuito di Santerno con il Dunlop Civ che si prepara a scaldare gli spettatori. La competizione tra le due ruote si svolge tra salite e discese, attirando l’attenzione degli appassionati. L’evento si svolge nell’ambito dell’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, che torna a ospitare una gara motoristica di rilievo. Nessuna informazione su risultati o partecipanti, solo l’attenzione sulla presenza delle moto in pista.
Il grande motorismo a due ruote si riprende la scena sul leggendario palcoscenico dell'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari. Il prestigioso tracciato emiliano si prepara infatti a ospitare il terzo e attesissimo appuntamento stagionale del Dunlop Civ 2026, un weekend che promette intense. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Treasure battle ON Bai Lu saves Fiona Sit in flying chair game! | Keep Running S14 EP6 ENG SUB
Notizie e thread social correlati
Imola, 100 anni di Moto Club Santerno: festa all'autodromoAll’autodromo di Imola si svolge una celebrazione di 100 anni del Moto Club Santerno.
Ad Agrigento arriva Fred De Palma: il re delle hit estive da milioni di streaming pronto ad infiammare la platea di giovaniAd Agrigento si prepara un concerto con Fred De Palma, artista tra i più ascoltati nelle classifiche di streaming degli ultimi anni.
E' il turno delle moto, spettacolo tra i sali e scendi al Santerno: il Dunlop Civ pronto ad infiammare l'autodromoIl fitto programma dell'evento scatterà ufficialmente nella giornata di venerdì con le prime sessioni di prove libere dedicate alla ricerca dell'assetto ideale ... bolognatoday.it
Dunlop CIV 2026 al Mugello: orari e come seguirlo in TV, in streaming e in chiaro su Automoto TVIl Mugello Circuit ospita il secondo round del Dunlop CIV: dieci classi in pista. Diretta su FedermotoTV, replica in chiaro su Automoto TV e Sky Sport MotoGP. Biglietti su Ticketone ... moto.it