E' il turno delle moto spettacolo tra i sali e scendi al Santerno | il Dunlop Civ pronto ad infiammare l' autodromo

Notizia in breve

Le moto sono protagoniste sul circuito di Santerno con il Dunlop Civ che si prepara a scaldare gli spettatori. La competizione tra le due ruote si svolge tra salite e discese, attirando l’attenzione degli appassionati. L’evento si svolge nell’ambito dell’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, che torna a ospitare una gara motoristica di rilievo. Nessuna informazione su risultati o partecipanti, solo l’attenzione sulla presenza delle moto in pista.