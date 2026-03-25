Ad Agrigento arriva Fred De Palma | il re delle hit estive da milioni di streaming pronto ad infiammare la platea di giovani

Ad Agrigento si prepara un concerto con Fred De Palma, artista tra i più ascoltati nelle classifiche di streaming degli ultimi anni. Il cantante, noto per le sue hit estive, si esibirà di fronte a un pubblico giovanile. La serata rappresenta un evento musicale di rilievo per la città, attirando appassionati da diverse zone.

Live il 4 aprile al Koveed: uno dei grandi protagonisti della scena pop-urban firma un successo dietro l'altro tra ritmo latino e contaminazioni contemporanee Un nome che negli ultimi anni ha dominato classifiche e playlist, pronto a portare la sua energia anche ad Agrigento. Fred De Palma sarà protagonista di un live al Koveed sulla strada statale 640 il prossimo 4 aprile, il sabato di Pasqua. L’artista, tra i più riconoscibili della scena urban e pop italiana, arriva in provincia forte di numeri importanti: ogni sua canzone raggiunge vette di centinaia di milioni di streaming. Tante le hit, a partire da “Una volta ancora” del 2019, che hanno segnato le estati e le notti nei club dove si suona musica italiana. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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