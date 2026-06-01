Imola 100 anni di Moto Club Santerno | festa all' autodromo

Da gazzetta.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

All’autodromo di Imola si svolge una celebrazione di 100 anni del Moto Club Santerno. Fino al 12 giugno, sono aperte al pubblico esposizioni di moto storiche e cimeli, con parate e incontri dedicati agli appassionati. Sono inoltre previste visite guidate all’interno dell’impianto, che permettono di scoprire dettagli e curiosità legate alla lunga storia del club. La manifestazione si svolge in diverse aree dell’autodromo, coinvolgendo appassionati e famiglie.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Cresce l’attesa, a livello internazionale, per la Grande Festa dei 100 anni del Moto Club Santerno di Imola in programma al Museo “Checco Costa” dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari dall’1 al 12 giugno 2026. Alle 11 di lunedì 1 giugno, con le autorità istituzionali e della Fmi e Fim, il taglio del nastro della mostra in autodromo eseguito dai fratelli Costa, l’avvocato Carlo presidente del collettivo e speaker degli anni d’oro delle grandi corse sul circuito imolese e il dottor Claudio – il “Dottorcosta”-, inventore e capo della Clinica Mobile, qui vice presidente onorario.  Esposizione di moto storiche straordinarie, parate in pista,... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

imola 100 anni di moto club santerno festa all autodromo
© Gazzetta.it - Imola, 100 anni di Moto Club Santerno: festa all'autodromo
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Parma celebra i 100 anni del Moto Club e Umberto MasettiSabato 2 maggio a Parma si terrà l’inaugurazione di una mostra fotografica che ricorda il centenario del Moto Club locale e il 100° anniversario di...

Due ruote, il Moto Club Estense festeggia ‘100 anni di storia del motociclismo a Ferrara’Il Moto Club Estense celebra quest’anno il centenario dalla sua fondazione, avvenuta nel 1926.

moto club santerno imola 100 anni diImola, 100 anni di Moto Club Santerno: festa all'autodromoCresce l’attesa, a livello internazionale, per la Grande Festa dei 100 anni del Moto Club Santerno di Imola in programma al Museo Checco Costa dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari dall’1 al 12 giugno ... gazzetta.it

Moto Club Santerno ’Checco Costa’. Sono cento anni di storia e passione: Pezzo profondo del cuore localeMoto Club Santerno ‘Checco Costa’ di Imola in festa per il suo primo secolo di vita. È stato presentato ieri mattina in municipio, con ospite il presidente federale Giovanni Copioli, il programma ... ilrestodelcarlino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web