All’autodromo di Imola si svolge una celebrazione di 100 anni del Moto Club Santerno. Fino al 12 giugno, sono aperte al pubblico esposizioni di moto storiche e cimeli, con parate e incontri dedicati agli appassionati. Sono inoltre previste visite guidate all’interno dell’impianto, che permettono di scoprire dettagli e curiosità legate alla lunga storia del club. La manifestazione si svolge in diverse aree dell’autodromo, coinvolgendo appassionati e famiglie.

Cresce l’attesa, a livello internazionale, per la Grande Festa dei 100 anni del Moto Club Santerno di Imola in programma al Museo “Checco Costa” dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari dall’1 al 12 giugno 2026. Alle 11 di lunedì 1 giugno, con le autorità istituzionali e della Fmi e Fim, il taglio del nastro della mostra in autodromo eseguito dai fratelli Costa, l’avvocato Carlo presidente del collettivo e speaker degli anni d’oro delle grandi corse sul circuito imolese e il dottor Claudio – il “Dottorcosta”-, inventore e capo della Clinica Mobile, qui vice presidente onorario. Esposizione di moto storiche straordinarie, parate in pista,... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Imola, 100 anni di Moto Club Santerno: festa all'autodromo

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