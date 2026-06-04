' E' il tuo turno' Penny Italia sarà partner ufficiale del Roma Pride 2026

Penny Italia, parte del Gruppo Rewe, sarà partner ufficiale del Roma Pride 2026, che si terrà il 20 giugno nella capitale. La catena di supermercati ha annunciato il proprio coinvolgimento nel supporto all’evento dedicato alla comunità LGBTQ+. La partecipazione si inserisce nel quadro delle iniziative dell’azienda a favore di diversità, equità e inclusione. L’evento si svolgerà a Città.

Cernusco sul Naviglio, 3 giu. (Adnkronos) - Penny Italia, parte del Gruppo Rewe, conferma e rafforza il proprio impegno a favore della diversità, dell'equità e dell'inclusione diventando official partner del Roma Pride 2026, in programma il 20 giugno nella Capitale. "Un passo significativo, che segna l'evoluzione di un percorso iniziato negli anni precedenti e che oggi trova in Roma un momento di ulteriore assunzione di responsabilità. Essere presenti nella capitale significa portare un messaggio chiaro, in un contesto centrale per il dibattito pubblico e sociale del Paese: il rispetto delle persone e delle loro differenze non... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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