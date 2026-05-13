Giro d’Italia 2026 | ci sarà una sola azienda abruzzese all’interno del villaggio ufficiale Giroland
Per il Giro d’Italia 2026, all’interno del villaggio ufficiale Giroland sarà presente una sola azienda abruzzese, con sede nelle vicinanze di Penne. La partecipazione si limita a questa realtà locale, che rappresenta l’unica impresa della regione inserita nell’area dedicata agli espositori e agli eventi collaterali della manifestazione. Nessun’altra azienda abruzzese figura tra quelle ufficialmente coinvolte all’interno del villaggio.
All’interno di Giroland, il villaggio ufficiale del Giro d’Italia 2026, ci sarà solamente un’azienda abruzzese, con sede alle porte di Penne. Si tratta di Pap – Pizza al padellino – del marchio della Cretarola srl, a rappresentare l’eccellenza gastronomica abruzzese lungo il percorso della 109ª.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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