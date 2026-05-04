Quando gioca Sinner a Roma? Le date turno per turno e quando non ci sarà il giorno di riposo

Da oasport.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono state rese note le date delle partite di Jannik Sinner ai prossimi Internazionali d’Italia al Foro Italico. Dopo il sorteggio di oggi, si è delineato il possibile percorso del tennista italiano nel torneo, che si svolgerà sulla terra battuta e rappresenta l’ultimo grande evento prima del Roland Garros. Le date dei turni sono state confermate, mentre si conosceranno i giorni di riposo solo dopo l’esito dei sorteggi.

Comincia a delinearsi dopo il sorteggio odierno il possibile percorso di Jannik Sinner al Foro Italico in occasione degli Internazionali d’Italia 2026, quinto Masters 1000 stagionale e ultimo grande appuntamento sulla terra battuta in vista del Roland Garros. Già definita anche la data del debutto del numero uno al mondo, atteso in campo sabato 9 maggio al secondo turno contro uno tra l’austriaco Sebastian Ofner e lo statunitense Alex Michelsen. Come tutte le 32 teste di serie del torneo, il fuoriclasse azzurro usufruirà infatti di un bye al primo turno e comincerà il suo cammino romano direttamente ai trentaduesimi di finale per poi tornare in azione eventualmente due giorni più tardi (lunedì 11 maggio ) affrontando uno tra Matteo Berrettini, l’australiano Alexei Popyrin ed il ceco Jakub Mensik.🔗 Leggi su Oasport.it

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