Quando gioca Sinner a Roma? Le date turno per turno e quando non ci sarà il giorno di riposo

Sono state rese note le date delle partite di Jannik Sinner ai prossimi Internazionali d’Italia al Foro Italico. Dopo il sorteggio di oggi, si è delineato il possibile percorso del tennista italiano nel torneo, che si svolgerà sulla terra battuta e rappresenta l’ultimo grande evento prima del Roland Garros. Le date dei turni sono state confermate, mentre si conosceranno i giorni di riposo solo dopo l’esito dei sorteggi.

Comincia a delinearsi dopo il sorteggio odierno il possibile percorso di Jannik Sinner al Foro Italico in occasione degli Internazionali d’Italia 2026, quinto Masters 1000 stagionale e ultimo grande appuntamento sulla terra battuta in vista del Roland Garros. Già definita anche la data del debutto del numero uno al mondo, atteso in campo sabato 9 maggio al secondo turno contro uno tra l’austriaco Sebastian Ofner e lo statunitense Alex Michelsen. Come tutte le 32 teste di serie del torneo, il fuoriclasse azzurro usufruirà infatti di un bye al primo turno e comincerà il suo cammino romano direttamente ai trentaduesimi di finale per poi tornare in azione eventualmente due giorni più tardi (lunedì 11 maggio ) affrontando uno tra Matteo Berrettini, l’australiano Alexei Popyrin ed il ceco Jakub Mensik.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quando gioca Sinner a Roma? Le date turno per turno e quando non ci sarà il giorno di riposo Le sorprese dell'amore | Commedia degli Equivoci | Un Capolavoro di Luigi Comencini Notizie correlate Quando gioca Sinner a Madrid? Due ipotesi per il debutto e le date turno per turnoJannik Sinner giocherà il Masters 1000 di Madrid, che si disputerà sulla terra rossa della capitale spagnola dal 22 aprile al 3 maggio. Quando gioca Jannik Sinner a Roma? Due ipotesi: gli verrà concesso un giorno di riposo in più?Jannik Sinner si è reso protagonista di due mesi semplicemente stellari, vincendo quattro Masters 1000 uno dietro l’altro: prima il sempre... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Jannik Sinner agli Internazionali d'Italia 2026: quando gioca a Roma, orari e dove vedere le partite in diretta · Tennis ATP; Quando gioca Sinner a Madrid? La data dell'esordio, match in tv e streaming; Sinner sfida Moller per un posto negli ottavi: quando e dove vederla; Atp Madrid, quando gioca oggi Sinner: la sfida contro Fils, il francese imbattuto nel 2026 sulla terra rossa. Internazionali di tennis di Roma 2026: quando gioca Sinner, il tabellone e perché può vincere tuttoInternazionali d'Italia 2026: Jannik arriva a Roma pronto a sfatare un ennesimo tabù. Subito di fronte: Ofner o Michelsen ... iconmagazine.it Sinner, quando gioca agli Internazionali? La data dell'esordioQuando gioca Jannik Sinner? Il tennista azzurro si prepara a esordire agli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, lunedì 4 maggio, il numero 1 del mondo ha scoperto proprio percorso e i possibili avversa ... adnkronos.com Questa volta è Adriano Panatta a prendere le nostre parole. Infatti è da qualche anno che affermiamo che Sasha Zverev ha in Jannik Sinner il suo più grande incubo. - facebook.com facebook #Sinner, #Djokovic e #Sabalenka contro i premi troppo bassi nei Grandi Slam: la lettera di fuoco per il #RolandGarros x.com