È il fastidio il vero Re della strada

Da cms.ilmanifesto.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un incidente tra due veicoli ha provocato un ferito e code di oltre due chilometri sulla strada principale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e la polizia, che ha deviato il traffico. Nessuna informazione sulle condizioni del coinvolto. La strada rimane chiusa per alcune ore mentre si svolgono le operazioni di rimozione dei mezzi e i rilievi. La circolazione sta lentamente riprendendo, ma si registrano ancora rallentamenti.

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Ho l’impressione che non usciremo mai dai nostri problemi di circolazione stradale, con il loro portato doloroso di vittime e danni, senza prendere atto di un dato fondamentale: spostarsi in. il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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