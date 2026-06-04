È il fastidio il vero Re della strada

Un incidente tra due veicoli ha provocato un ferito e code di oltre due chilometri sulla strada principale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e la polizia, che ha deviato il traffico. Nessuna informazione sulle condizioni del coinvolto. La strada rimane chiusa per alcune ore mentre si svolgono le operazioni di rimozione dei mezzi e i rilievi. La circolazione sta lentamente riprendendo, ma si registrano ancora rallentamenti.

Ho l’impressione che non usciremo mai dai nostri problemi di circolazione stradale, con il loro portato doloroso di vittime e danni, senza prendere atto di un dato fondamentale: spostarsi in. il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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IL FASCINO DEL MALE! ELISA TRUE CRIME passa dal BSMT!

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