Il portiere della squadra di calcio è stato portato in ospedale per sottoporsi a esami strumentali al polpaccio, dopo aver avvertito un fastidio durante la partita contro il Genoa. I controlli sono stati effettuati presso il centro medico specializzato J Medical. La squadra non ha ancora comunicato i risultati degli esami o i possibili tempi di recupero.

di Marco Baridon Infortunio Perin, il portiere bianconero è arrivato al J Medical per gli esami strumentali al polpaccio dopo la fitta avvertita contro il Genoa. (inviato al J Medical) – La mattinata odierna ha registrato un appuntamento estremamente importante per l’ambiente bianconero. Alle ore 10 Mattia Perin si è presentato regolarmente presso la struttura del J Medical per sottoporsi agli accertamenti di rito. Il portiere deve valutare accuratamente il fastidioso problema muscolare al polpaccio avvertito durante la vittoriosa sfida contro il Genoa. Questo imprevisto fisico è emerso sul campo nel corso della primissima frazione di gioco, costringendo il tempestivo staff medico a optare per un prudente e inevitabile cambio all’intervallo per non rischiare pericolose complicazioni cliniche più serie. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Infortunio Perin: esami al J Medical per il portiere della Juve dopo il fastidio al polpaccio riscontrato ieri. Gli aggiornamenti – VIDEO

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