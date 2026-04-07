Infortunio Perin | esami al J Medical per il portiere della Juve dopo il fastidio al polpaccio riscontrato ieri Gli aggiornamenti – VIDEO

Da juventusnews24.com 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il portiere della squadra di calcio è stato portato in ospedale per sottoporsi a esami strumentali al polpaccio, dopo aver avvertito un fastidio durante la partita contro il Genoa. I controlli sono stati effettuati presso il centro medico specializzato J Medical. La squadra non ha ancora comunicato i risultati degli esami o i possibili tempi di recupero.

di Marco Baridon Infortunio Perin, il portiere bianconero è arrivato al J Medical per gli esami strumentali al polpaccio dopo la fitta avvertita contro il Genoa. (inviato al J Medical) – La mattinata odierna ha registrato un appuntamento  estremamente importante  per l’ambiente  bianconero. Alle ore 10 Mattia Perin  si è presentato regolarmente presso la struttura del J Medical per sottoporsi agli accertamenti di rito. Il portiere deve valutare accuratamente il fastidioso problema muscolare al polpaccio avvertito durante la vittoriosa sfida contro il Genoa. Questo imprevisto fisico è emerso sul  campo  nel corso della primissima frazione di gioco, costringendo il tempestivo staff medico a optare per un prudente e inevitabile cambio all’intervallo per non rischiare pericolose complicazioni cliniche più serie. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

infortunio perin esami al j medical per il portiere della juve dopo il fastidio al polpaccio riscontrato ieri gli aggiornamenti 8211 video
© Juventusnews24.com - Infortunio Perin: esami al J Medical per il portiere della Juve dopo il fastidio al polpaccio riscontrato ieri. Gli aggiornamenti – VIDEO

Infortunio Perin: problema al polpaccio per il portiere riscontrato in Juve Genoa. Oggi gli esami: gli aggiornamentidi Luca FiorettiInfortunio Perin, grandissima apprensione per il problema muscolare al polpaccio riscontrato nel primo tempo della gara col Genoa La...

Infortunio Bremer: esami al J-Medical per il difensore dopo il problema accusato con il Galatasaray – VIDEOdi Redazione JuventusNews24Infortunio Bremer: esami al J-Medical per il brasiliano dopo il problema fisico accusato nel match perso a Istanbul con il...

Temi più discussi: Perché il cambio Perin-Di Gregorio all'intervallo di Juventus-Genoa: infortunio per l'ex genoano; Juventus, l’infortunio di Perin rilancia Di Gregorio: protagonista col Genoa; Juve, Spalletti su Vlahovic e Perin: C'è preoccupazione; Perin, la sfortuna contro il Genoa: la sorte concede a Di Gregorio una nuova chance.

infortunio perin infortunio perin esami alJuventus, doppio allarme infortuni: Perin e Vlahovic ko. Spalletti preoccupatoJuventus, doppio allarme infortuni: Perin e Vlahovic ko. Spalletti preoccupato La vittoria contro il Genoa rilancia la Juventus nella corsa Champions, ma lascia in eredità due ... tuttojuve.com

infortunio perin infortunio perin esami alPerin, infortunio al polpaccio durante Juve-Genoa: le newsQualche problema per Mattia Perin nel corso di Juventus-Genoa. Il portiere bianconero è uscito all'intervallo (e al suo posto è entrato Michele Di Gregorio) pare per un fastidio al polpaccio. Nelle ... sport.sky.it

Digita qui per trovare notizie e video aggiornati.