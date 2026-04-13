13 multe senza accorgersene è successo a Roma La strada della Capitale che detiene un vero record di verbali

A Roma, sono state emesse 13 multe senza che i guidatori si accorgessero, secondo quanto riferito. La città è nota per il numero elevato di sanzioni amministrative legate alle norme del codice della strada. La situazione riguarda diverse zone della capitale, dove i verbali vengono notificati spesso senza che i conducenti abbiano avuto consapevolezza delle infrazioni. La questione evidenzia un fenomeno diffuso tra gli automobilisti che circolano nella città.

Tutti sappiamo che guidare per le strade della Capitale può trasformarsi in un’esperienza complessa, ma in alcuni casi il rischio va ben oltre le difficoltà del traffico quotidiano. A Roma esiste infatti una strada che detiene un vero e proprio record di multe, con automobilisti sanzionati ripetutamente senza accorgersene. Un caso che sta facendo discutere e che riporta l’attenzione sul tema dei controlli e della sicurezza stradale. La strada “record di multe” di Roma, fino a 13 multe in pochi giorni. Come se il panorama della viabilità romana non fosse già complesso di suo, a venir fuori è un caso emblematico: quello di via Laurentina, in particolare nel tratto di circa 8 chilometri tra il cimitero e il bivio delle Quattro Strade.🔗 Leggi su Funweek.it

Roma, la strada record di multe: qui gli automobilisti finiscono multati anche 13 volte (e spesso senza accorgersene)Guidare a Roma è già una sfida, ma c’è una strada “trappola” dove piovono multe a ritmo di record: c’è chi ne ha prese 13.

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