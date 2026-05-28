Grottaminarda onora la Festa della Repubblica | tra memoria e valori civili

Da avellinotoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Martedì 2 giugno, a Grottaminarda, si terrà una cerimonia commemorativa per la Festa della Repubblica Italiana. La manifestazione coinvolgerà le autorità locali e prevederà momenti di riflessione sulla storia e sui valori civili del Paese. La cerimonia si svolgerà in piazza centrale, con la partecipazione di cittadini e rappresentanti istituzionali.

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Grottaminarda si prepara a celebrare la Festa della Repubblica Italiana con una cerimonia commemorativa in programma martedì 2 giugno.Un’iniziativa tra memoria e spirito civicoL’iniziativa, promossa dall’Amministrazione Comunale con la collaborazione della locale Sezione ANCR (Associazione. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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