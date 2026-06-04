E all' improvviso il campo progressista converge sull' Area marina protetta Federica Fiordelmondo Pd | Non è più il momento del se ma del come

ANCONA – Il campo progressista dorico è unito e compatto sul Sì all’Area marina protetta del Conero. È questa la notizia politicamente più rilevante emersa dall'incontro pubblico di ieri pomeriggio, mercoledì 3 giugno, organizzato dal gruppo consiliare “Ancona Diamoci del Noi” al Caffè "The Mole". 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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