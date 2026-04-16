Sferracavallo assemblea cittadina contro il progetto del collettore nord | No a ogni scarico nell' area marina protetta

A Sferracavallo si è tenuta un'assemblea cittadina per discutere del progetto del collettore nord, che prevede lo scarico delle acque reflue e piovane a Punta Matese. I residenti hanno espresso il loro dissenso contro l'installazione di ogni tipo di scarico all’interno dell’area marina protetta. La discussione ha visto la partecipazione di numerosi cittadini interessati alla tutela dell’ambiente locale.

Assemblea cittadina a Sferracavallo sul progetto del collettore nord, che prevede lo scarico delle acque reflue e piovane a Punta Matese. Ad organizzarla i comitati cittadini "il Mare di Sferracavallo e "Permanente Sferracavallo", che stanno chiamando a raccolta i residenti della borgata.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Notizie correlate

Sferracavallo, il progetto del collettore nord e gli scarichi delle acque reflue a punta Matese: scontro al ComuneSul collettore nord, che scaricherà le acque reflue e piovane a punta Matese (Sferracavallo), in piena Area marina protetta di Capo Gallo e Isola...

Il Comitato cittadino di Sferracavallo: "Il progetto del collettore nord occidentale è superato, priorità alla rete idrica e fognaria"Dopo quanto vissuto meno di tre anni fa - con il divieto di balneazione nel golfo di Sferracavallo dovuto agli scarichi fognari in piena Area Marina...

Contenuti di approfondimento

Sferracavallo, assemblea cittadina contro gli scarichi nell’area marina protettaAlle ore 21:00 del 21 aprile 2026 avrà luogo un’Assemblea cittadina aperta a tutti ed è organizzata dai comitati cittadini, il Mare di Sferracavallo e Permanente Sferracavallo . Saremo all’Oratorio ... blogsicilia.it

Scarichi a mare a Sferracavallo, il progetto divide la politica al Comune di PalermoIl collettore fognario di Sferracavallo, divide Palermo. Timori per la vicina area marina protetta e le attività commerciali del luogo. meridionews.it