Dynamite 03.062026 Il ritorno della CEO

Il 3 giugno 2026, al Siegel Center di Richmond, Virginia, si è svolto un evento di wrestling con la presenza della CEO. Durante la serata, si è combattuto per i titoli mondiale e TNT, mentre i tornei Owen Hart maschile e femminile continuano in vista di Forbidden Door. La CEO è tornata a comparire sul ring, suscitando attenzione tra il pubblico presente.

Benvenuti all’analisi di Dynamite, in diretta dal Siegel Center di Richmond, Virginia. Una puntata che vede in palio sia il titolo mondiale che il titolo TNT, mentre i tornei Owen Hart maschile e femminile proseguono il loro cammino verso Forbidden Door. Va in onda un video registrato in giornata. Renee Paquette intervista Rush nel backstage chiedendogli come si sente in vista del match titolato. Rush spiega che dopo aver battuto l’intero roster e aver aspettato tre anni, è finalmente arrivata la sua occasione e che è pronto a morire sul ring se necessario. Dice che lo farà per la sua gente, per la sua famiglia e per il suo orgoglio. Sta per concludere con il suo classico tormentone “quando provochi il toro. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Dynamite 03.06.2026 Il ritorno della CEO

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