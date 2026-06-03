Venerdì mattina, a Roma, il cielo presenta condizioni variabili con nubi sparse e alcune schiarite. Le temperature sono stabili e non sono previste precipitazioni significative. La giornata si svolge senza particolari variazioni rispetto ai giorni precedenti, con venti leggeri e condizioni atmosferiche generalmente tranquille. Le previsioni indicano che il clima rimarrà stabile nel corso della giornata, senza variazioni di rilievo rispetto alle prime ore del mattino.

meteo venerdì trovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord nubi sparse e schiarite al mattino sulle regioni settentrionali con piogge sparse su Alpi Orientali Friuli Venezia Giulia piaciuto altrove nel pomeriggio instabilità momento con possibili temporali sul Triveneto Romagna più sole altrove migliore comunque dalla serata al centro nuvolosità irregolare al mattino sulle regioni con tempo instabile soprattutto sui settori interni nelle zone adriatiche nel pomeriggio ancora acquazzoni e temporali sparsi più sole sulle coste tirreniche miglior Comunque dalla serata con ampie schiarite condizioni di tempo asciutto al sud Al. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Meteo Roma del 03-06-2026 ore 06:15

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Meteo domani 20 febbraio 2026

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