Dumfries e gli altri | così Marotta sta costruendo un’Inter più giovane

L’Inter ha ceduto Denzel Dumfries, che si trasferirà a Madrid, lasciando scoperta la fascia destra. Questa operazione permette alla società di accelerare il processo di ringiovanimento della rosa, che sta attraversando una fase di transizione.

L’addio di Denzel Dumfries con destinazione Madrid apre un buco sulla fascia destra dell’ Inter, ma rappresenta per gli uomini mercato nerazzurri anche l’opportunità di accelerare nel percorso di ringiovanimento di una rosa che sta vivendo la fine del proprio ciclo in maniera progressiva. Parte un calciatore di trent’anni, è possibile che ne entri uno (Palestra?) di una generazione differente. La stessa operazione compiuta la scorsa estate imbarcando ad Appiano Gentile Pio Esposito (classe 2005), Petar Sucic (2003), Ange-Yoan Bonny (2003), Andy Diouf (2003) e Luis Henrique (2001) con l’unica eccezione in Manuel Akanij prelevato dal Manchester City nonostante sulla carta di identità avesse scritto 1995. 🔗 Leggi su Panorama.it

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