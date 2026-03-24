Tramontana alza la voce | Il VAR non si accende mai in favore dell’Inter Marotta deve parlare Gli altri urlano e creano…

L’opinionista e tifoso dell’Inter ha criticato pubblicamente il funzionamento del VAR, affermando che non si accende mai a favore della sua squadra. Ha anche chiesto un intervento diretto di un dirigente della società nerazzurra, sottolineando come gli altri team protestino e si lamentino di più. La sua posizione si riferisce alle decisioni arbitrali delle ultime partite, che ha descritto come ingiuste.

L’opinionista e tifoso dell’Inter, Filippo Tramontana, ha espresso forte delusione per l’atteggiamento della società nerazzurra di fronte ai presunti torti arbitrali nelle ultime partite. In un video pubblicato sul suo canale YouTube, Tramontana ha criticato in particolare la linea ‘troppo morbida’di Beppe Marotta, sottolineando come la mancanza di interventi ufficiali possa incidere indirettamente sugli errori . L'articolo Tramontana alza la voce: “Il VAR non si accende mai in favore dell’Inter, Marotta deve parlare. Gli altri urlano e creano.” proviene da. Potrebbe interessarti:. Guida AVAR per Inter-Lazio, Tramontana sbotta: “Ma che designazione è? Rocchi spiegaci perchè vuoi attirarti le. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Leggi anche: Ucraina: Tajani, 'Europa deve parlare con voce unica' Leggi anche: Marotta prima di Inter Juve: «Chivu? Mai cercato altri, diretti su di lui! Nessun tarlo per i big match, vi spiego»