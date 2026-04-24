Il prossimo 30 giugno scadono i contratti di cinque giocatori, tra cui Acerbi, De Vrij, Darmian, Mkhitaryan e il portiere svizzero. Questa situazione permette all’Inter di risparmiare circa 14 milioni di euro sul monte ingaggi. La squadra potrebbe decidere di rinnovare alcuni accordi o di lasciar partire i calciatori, in base alle strategie di mercato. La decisione influirà sulla composizione della rosa per la prossima stagione.

Sommer para, De Vrij respinge, Acerbi lancia, Darmian scatta, Mkhitaryan imbuca: e così tutti i giocatori in scadenza di contratto confezionano un grande assist per l'Inter sul mercato. Perché il pokerissimo di mancati rinnovi di contratto in scadenza il 30 giugno prossimo costituiranno un enorme vantaggio - almeno in termini economici - per la società nerazzurra, che da un anno all'altro abbasserà il monte ingaggi generale di circa 14 milioni di euro netti. Che lievitano quasi a 30 calcolandoli al lordo. Il portiere svizzero percepisce 2,5 milioni l'anno come Darmian, Acerbi uno e mezzo, stessa cifra per Mkhitaryan e De Vrij che si attesta sui 3,8 per ognuno.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sommer e gli altri in scadenza portano un risparmio di 14 milioni: l'Inter li spenderà così

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Sommer Bisseck Akanji Bastoni Dumffries Barella, Chalanoglu Zielinski di Marco Lautaro Thuram x.com

Ormai è certo: #Sommer, #Acerbi, #Darmian e #Mkhitaryan al termine della stagione vedranno scadere il loro contratto con l’#inter e saranno liberati come parametro zero. Grazie di tutto ragazzi. Sarete per sempre nella storia della nostra #Inter. - facebook.com facebook