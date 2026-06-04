Due arresti e due denunce per tentato furto di auto e moto

Due persone sono state arrestate e altre due denunciate per aver tentato di rubare un’auto e una moto.

Due persone sono state arrestate e altre due sono state denunciate per il tentativo di furto di un’automobile e di una moto. Gli interventi della polizia di Stato sono avvenuti nella giornata di ieri, mercoledì 3 giugno.Registrati alla sezione Dossier BolognaTodayIl primo è avvenuto di notte in. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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Tentato furto vicino alla stazione un arresto e due denunce - | CONTRASTOTV canale 268

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