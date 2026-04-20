Nella notte a Martina Franca, i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno intercettato un veicolo sospetto. Durante l’operazione, due persone sono state arrestate con l’accusa di tentato furto e resistenza a pubblico ufficiale. Gli agenti hanno fermato i soggetti dopo un inseguimento, recuperando anche alcuni oggetti ritenuti provento di furto. L’attività si è svolta senza ulteriori incidenti.

Tarantini Time Quotidiano Operazione dei Carabinieri della Sezione Radiomobile nella notte a Martina Franca, conclusa con l’arresto in flagranza di due uomini di 33 e 52 anni, residenti nella provincia jonica, indagati per tentato furto aggravato, ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e mancato rispetto dell’alt. Determinante l’allerta lanciata da un cittadino al numero di emergenza “112”, che ha segnalato movimenti sospetti in una zona del centro. Giunti sul posto, i militari hanno individuato i due mentre erano impegnati, secondo quanto ricostruito, a prelevare materiale da alcuni furgoni in sosta. Alla vista delle forze dell’ordine, i sospetti si sono dati alla fuga a bordo di un’autovettura, dando origine a un inseguimento durato diversi chilometri lungo le strade rurali che circondano la città.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Inseguimento nella notte a Martina Franca, due arresti per tentato furto e resistenza

18 GENNAIO 2026 MARTINA FRANCA TA INSEGUIMENTO DEI CARABINIERI, BLOCCATI DUE SOSPETTI RAPINATOR

Notizie correlate

Taranto, tentato furto nella notte: arrestato 25enne dopo inseguimentoAncora un intervento tempestivo dei Carabinieri a Taranto, dove nel corso del weekend un 25enne del posto è stato arrestato in flagranza con l’accusa...

Ragusa, inseguimento e fuga: due minorenni arrestati per furto e resistenza a pubblico ufficiale.Un rocambolesco inseguimento per le vie di Ragusa si è concluso martedì 16 febbraio 2026 con la denuncia di due quindicenni originari di Vittoria.