Controlli in centro | due arresti per tentato furto e decine di persone identificate

Nel fine settimana, le forze dell’ordine hanno effettuato controlli nel centro storico di Pisa, coinvolgendo Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia locale. Durante l’operazione, sono state identificate decine di persone e sono stati arrestati due individui con l’accusa di tentato furto. Le autorità hanno intensificato i controlli per garantire la sicurezza nell’area, senza ulteriori dettagli su altri interventi o denunce.

Durante il fine settimana appena trascorso si sono svolti nel centro storico di Pisa controlli delle forze dell’ordine, ai quali hanno preso parte Polizia di stato, Arma dei carabinieri e Polizia locale.Le volanti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura hanno.🔗 Leggi su Pisatoday.it Le 36 Quai des Orfèvres : au cœur des plus grandes affaires criminelles - Documentaire Histoire AMP Notizie correlate Leggi anche: Maxi controlli dei carabinieri: identificate 5mila persone, scattano denunce e arresti Leggi anche: Raffica di controlli in centro: 134 persone identificate, scattano provvedimenti Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Raffica di controlli in centro . Due denunciati dalla polizia; Controlli straordinari in centro: due arresti; Altri controlli pasquali della Polizia a Monza: 220 identificati e due denunciati per droga; CONTROLLI DELLA TASK FORCE COORDINATA DALLA POLIZIA DI STATO IN 2 RISTORANTI. SANZIONI PER 18.500 EURO - Questura di Catania | Polizia di Stato. Raffica di controlli in centro. Due denunciati dalla poliziaRaffica di controlli della polizia nelle ultime settimane, soprattutto nel weekend e nelle zone di maggior criticità. In tutto ... msn.com Controlli della polizia in centro Tre locali rischiano la sanzioneUna stretta nelle attività di controllo del territorio in città ed in provincia è stata richiesta da settimane dalla prefettura. In quest’ottica anche nei primi giorni di aprile la questura ha dispost ... laprovinciapavese.gelocal.it https://www.romatoday.it/cronaca/controlli-boccea-aurelia-cibo-scaduto-minimarket.html facebook Controlli a tappeto tra Boccea e l'Aurelia, cibo scaduto nei minimarket e sanzioni nelle sale slot ift.tt/RPa3cEl x.com