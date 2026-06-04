Ducezio e i Siculi | a Una Marina di Libri la presentazione del volume dedicato alle radici identitarie della Sicilia

Notizia in breve

A Palermo, presso Una Marina di Libri, si è svolta una presentazione del libro “Ducezio e i Siculi”. Il volume, già presentato a Catania, tratta delle origini storiche e culturali della Sicilia, concentrandosi sulla figura di Ducezio e sulla presenza dei Siculi nell’isola. La discussione ha coinvolto alcuni relatori e pubblico interessato alla storia antica della regione. L’evento si inserisce in un ciclo di incontri dedicati alle radici identitarie della Sicilia.