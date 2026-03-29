San Tammaro riscopre le proprie radici | primo volume dedicato alla storia del Comune

Il 7 aprile 2026, alle 20, nella Chiesa Parrocchiale di San Tammaro si terrà la presentazione del libro “San Tammaro: storia e vicissitudini di un paese di Terra di Lavoro”, scritto dallo storico Michele Mingione. Il volume, dedicato alla storia del Comune, rappresenta il primo lavoro di questo genere per il paese.

Amici di Maria De Filippi, top e flop seconda puntata del Serale. Le pagelle Martedì 7 aprile 2026, alle ore 20, la Chiesa Parrocchiale di San Tammaro ospiterà la presentazione del libro “San Tammaro: storia e vicissitudini di un paese di Terra di Lavoro”, scritto dallo storico Michele Mingione. Il volume rappresenta il primo lavoro organico dedicato interamente alla cronistoria del paese, con un’analisi approfondita delle dinamiche sociali e storiche che hanno plasmato il territorio nel contesto dell’antica Terra di Lavoro. L’evento vedrà la partecipazione di importanti relatori e studiosi del territorio: Don Antonio Mingione, parroco di San Tammaro, che farà gli onori di casa e sottolineerà l’importanza della memoria storica per la comunità; l’Avv. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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