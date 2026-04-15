Il 30 aprile alle 17,30 | presentazione del volume La terra in tasca con illustrazioni di Biffe

Il 30 aprile alle 17:30 si terrà la presentazione del libro “La terra in tasca” con le illustrazioni di Biffe. L’evento si svolgerà nella Sala “Gino Strada” di Meleto V, a conclusione delle iniziative dedicate al Giorno della Memoria. La presentazione è aperta al pubblico e si inserisce tra le attività organizzate per commemorare questa ricorrenza.

Arezzo, 15 aprile 2026 – Giovedì 30 aprile alle ore 17:30, a chiusura delle iniziative organizzate per il Giorno della Memoria, si svolgerà presso la Sala “Gino Strada” di Meleto V.no, la presentazione del volume “ La Terra in tasca ”, curato dal Presidente dell’Associazione “Meleto vuole ricordare”, Pio Secciani, con fumetti realizzati da Vitaliano Fantoni, da tutti conosciuto come “Biffe ”. Tale opera editoriale ha come scopo primario quello di sensibilizzare le nuove generazioni sui massacri nazifascisti avvenuti nel nostro territorio nel luglio del 1944, usando una forma di comunicazione a loro vicina e congeniale, ovvero il fumetto. In...🔗 Leggi su Lanazione.it

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