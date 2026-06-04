Dua Lipa in Italia atterrata a Palermo | via ai festeggiamenti delle nozze

Dua Lipa e il marito sono arrivati a Palermo la scorsa notte. La coppia ha scelto la città per celebrare le nozze appena celebrate a Londra. La cantante è scesa dall’aereo insieme a Turner, senza rilasciare dichiarazioni. La loro presenza ha attirato alcune persone che si sono radunate nelle vicinanze dell’aeroporto. Nessun altro dettaglio sui festeggiamenti o sui programmi successivi è stato comunicato.

(Adnkronos) – La popstar Dua Lipa e il marito Callum Turner sono atterrati nella tarda serata di ieri a Palermo per festeggiare le nozze appena celebrate a Londra. La coppia è arrivata a bordo di un Cessna Citation XLS operato da VistaJet, un jet privato noleggiato. Al loro arrivo un van li ha accompagnati al. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Dua Lipa sceglie Palermo per il matrimonio: ecco dove si celebreranno le nozze

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