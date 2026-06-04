Dua Lipa e Callum Turner si sono sposati in Sicilia, con un matrimonio che ha avuto un costo stimato di circa 1,5 milioni di euro. La cerimonia è avvenuta dopo un’unione segreta celebrata il 31 maggio a Londra. Per le nozze, la cantante ha indossato abiti firmati Versace. Tra gli invitati figurano anche personaggi noti come Madonna e Harry Styles. La celebrazione si è svolta sul set di “Il Gattopardo”.

Dopo il “sì” pronunciato in totale segretezza lo scorso 31 maggio all’Old Marylebone Town Hall di Londra, la popstar trentenne Dua Lipa e l’attore trentaseienne Callum Turner hanno scelto la Sicilia per i festeggiamenti ufficiali delle loro nozze. Un evento curato nei minimi dettagli, dal costo stimato di circa un milione e mezzo di euro, che trasformerà per tre giorni Palermo e Bagheria in un crocevia di star internazionali. L’arrivo in jet privato e il quartier generale. La coppia è atterrata all’aeroporto internazionale Falcone e Borsellino di Punta Raisi alle 22:36 di mercoledì, viaggiando a bordo di un jet privato Cessna Citation XLS+ decollato dall’aeroporto di London Luton. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dua Lipa e le nozze da 1,5 milioni con Callum Turner in Sicilia: abiti Versace, il party sul set de “Il Gattopardo” e tra gli invitati vip anche Madonna e Harry Styles

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Dua Lipa And Callum Turner Allegedly Kept Their Wedding Surprisingly Small

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Temi più discussi: Dua Lipa e Callum Turner, matrimonio anticipato a Villa Valguarnera a Bagheria; Dua Lipa e Callum Turner, nozze segrete a Londra: poi la festa da sogno in Sicilia; Dua Lipa e Callum Turner si sono sposati a Londra: le foto e il racconto della cerimonia civile (in attesa dei grandi festeggiamenti a Palermo); Dua Lipa e Callum Turner si sono sposati a Londra. Al via i festeggiamenti in una Sicilia blindatissima. Limitazioni al traffico e divieti di sosta nel palermitano.

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