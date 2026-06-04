Dua Lipa e il marito atterrati con un jet privato | eventi esclusivi in città poi la grande festa a Bagheria

Dua Lipa e il marito arrivano a Palermo con un jet privato nella notte, dopo aver celebrato il matrimonio a Londra. La coppia si sposta tra eventi esclusivi in città prima di partecipare a una grande festa a Bagheria. La pop star e il compagno sono stati visti nella zona, circondati da un corteo di auto e sicurezza. La notizia ha suscitato curiosità tra i residenti e i fan presenti sul posto.

La pop star Dua Lipa e il marito Callum Turner sono atterrati nella tarda serata di ieri a Palermo per festeggiare le nozze appena celebrate a Londra. La coppia è arrivata a bordo di un Cessna Citation XLS operato da VistaJet, un jet privato noleggiato. Al loro arrivo un van li ha accompagnati al. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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Dua Lipa and Callum Turner share a cute moment at the Elton John Oscars Party!

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