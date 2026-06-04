Dua Lipa e il marito a Palermo | l' arrivo con jet privato i vip invitati le feste di nozze da 1,5 milioni di euro

Dua Lipa e il marito sono arrivati a Palermo con un jet privato nella serata di ieri. La cantante e il partner hanno partecipato a festeggiamenti di nozze, che si sono svolti a Londra, e sono rimasti in città per le celebrazioni successive. Durante il soggiorno, sono stati invitati vari ospiti VIP. Le feste di nozze sono state organizzate con un budget stimato di circa 1,5 milioni di euro.

Dua Lipa e Callum Turner sono atterrati nella tarda serata di ieri a Palermo per festeggiare le nozze celebrate a Londra. La coppia ha raggiunto l'Italia a bordo di un jet privato noleggiato, un Cessna Citation XLS operato da VistaJet, dando così ufficialmente inizio a tre giorni ricchi di eventi. 🔗 Leggi su Today.it

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