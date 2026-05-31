Dua Lipa e Callum Turner si sono sposati domenica in un municipio di Londra con una cerimonia civile. La coppia ha partecipato a una cerimonia privata, senza dettagli sui partecipanti o sul rito. Le immagini della cerimonia sono state condivise sui social, ma non sono stati resi pubblici altri dettagli. La cantante e l’attore sono attualmente in attesa di festeggiamenti più grandi a Palermo.

Il Sun riporta che la trentenne cantante di Levitating e il trentaseinne favorito per diventare il prossimo James Bond sono stati ricoperti di coriandoli mentre uscivano dall’ufficio del registro, prima che la coppia di neo-sposi si infilasse in un taxi nero. Lipa indossava un tailleur con gonna Schiaparelli couture disegnato da Daniel Roseberry, scarpe che secondo quanto riferito erano di Christian Louboutin e un cappello bianco di Stephen Jones, riporta People. Anche Turner era vestito di tutto punto, con un completo blu scuro e cravatta. Le voci su una storia d'amore tra Lipa e Turner hanno preso piede nel gennaio 2024, quando la coppia è stata avvistata insieme all'afterparty del film Masters of Air, interpretato da Turner. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Dua Lipa e Callum Turner si sono sposati a Londra: le foto e il racconto della cerimonia civile (in attesa dei grandi festeggiamenti a Palermo)

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Dua Lipa e Callum Turner si sono sposati a Londra, ora tre giorni di festeggiamenti a Palermo

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