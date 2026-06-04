Dua Lipa e Callum Turner a Palermo | lusso e nozze tra i palazzi

Dua Lipa e Callum Turner sono stati visti a Palermo, dove si sono svolti eventi esclusivi tra i palazzi storici della città. La coppia ha partecipato a feste private che si sono svolte in alcuni dei principali edifici storici locali. Oltre alla Villa Igiea, gli ospiti sono stati sistemati in altre strutture di lusso della zona. La presenza della coppia ha attirato l'attenzione su alcuni degli edifici più rappresentativi di Palermo.

Quali palazzi storici ospiteranno i party esclusivi della coppia?. Dove alloggeranno gli ospiti oltre alla Villa Igiea?. Come cambierà il ritmo quotidiano dei quartieri di Palermo?. Quali location di Bagheria ospiteranno gli eventi più suggestivi?.? In Breve Soggiorno presso Grand Hotel Villa Igiea fino a domenica. Ospiti alloggiati anche al Grand Hotel et Des Palmes e Piazza Borsa. Party esclusivi previsti a Palazzo Gangi e Villa Valguarnera a Bagheria. Trasporto della coppia effettuato con jet privato Cessna Citation XLS VistaJet. Dua Lipa e Callum Turner a Palermo per i festeggiamenti del matrimonio. La popstar Dua Lipa e il marito Callum Turner sono atterrati nella tarda serata di ieri a Palermo per dare inizio alle celebrazioni del loro matrimonio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Dua Lipa e Callum Turner, festa in Sicilia dopo le nozze a Londra

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Temi più discussi: Dua Lipa e Callum Turner si sono sposati a Londra: le foto e il racconto della cerimonia civile (in attesa dei grandi festeggiamenti a Palermo); Dua Lipa e Callum Turner, nozze segrete a Londra: poi la festa da sogno in Sicilia; Il matrimonio civile di Dua Lipa e Callum Turner Londra: ora la festa a Palermo; Dua Lipa e Callum Turner si sono sposati a Londra. Al via i festeggiamenti in una Sicilia blindatissima. Limitazioni al traffico e divieti di sosta nel palermitano.

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