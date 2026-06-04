Dua Lipa e Callum Turner sono stati visti a Palermo, dove hanno organizzato una festa molto costosa. Per proteggersi dai paparazzi, hanno adottato un piano speciale. La cantante e l’attore, appena sposati, hanno deciso di proseguire le celebrazioni in Sicilia, dopo aver già celebrato le nozze a Londra. La loro presenza ha attirato l’attenzione, con alcune fonti che hanno riferito di misure adottate per mantenere la privacy durante l’evento.

Palermo si prepara a una delle settimane più scintillanti dell’anno: Dua Lipa e Callum Turner, freschi sposi, hanno scelto la Sicilia per dare seguito alle nozze a Londra. Una scelta tutt’altro che casuale: l’isola li aveva già conquistati la scorsa estate, quando i due erano stati avvistati a cena in alcuni dei ristoranti più chic del capoluogo. Ora sono tornati, questa volta con tutta la loro cerchia degli affetti, per tre giorni di festeggiamenti. E di precauzioni affinché tutto si svolga in sicurezza ne sono state prese: un piano anti paparazzi, niente droni o immagini rubate. Dua Lipa e Callum Turner, l’arrivo a Palermo e il quartier generale a Villa Igiea. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Dua Lipa e Callum Turner a Palermo, la festa super costosa e il piano anti paparazzi

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Dua Lipa e Callum Turner, festa in Sicilia dopo le nozze a Londra

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