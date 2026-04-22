Dua Lipa e Callum Turner si sposano | tre giorni di festa a Palermo?

A Palermo si susseguono voci riguardo a un possibile matrimonio tra Dua Lipa e Callum Turner. Le indiscrezioni parlano di una celebrazione che potrebbe durare tre giorni, attirando l’attenzione di media e fan. La notizia non è ancora confermata ufficialmente, ma l’ipotesi di una cerimonia nella città siciliana sta facendo discutere tra coloro che seguono da vicino le star internazionali.

Palermo, 22 aprile 2026 – Le indiscrezioni si fanno sempre più insistenti: Dua Lipa potrebbe sposarsi a Palermo con Callum Turner, trasformando la città siciliana nel palcoscenico di uno degli eventi più glamour del 2026. Secondo le ultime voci, la coppia avrebbe scelto proprio il capoluogo siciliano dopo esserne rimasta affascinata durante una vacanza romantica la scorsa estate, tanto da definirlo un luogo “nel cuore”. Le suggestioni stanno lasciando spazio a conferme. Si parla già di una cerimonia prevista tra il 5 e il 7 settembre, con tre giorni di festeggiamenti e un’organizzazione che sarebbe già in fase avanzata. Una location da sogno tra lusso e jet set.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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