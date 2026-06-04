DS Roma svolta imminente | i Friedkin pronti a versare un milione per D’Amico

I Friedkin sono pronti a versare un milione di euro per l’assunzione di D’Amico come nuovo direttore sportivo della Roma. La scelta sembra ormai definita, con il processo di selezione prossimo alla conclusione. La società ha avviato le trattative finali e si attende solo l’annuncio ufficiale. Nessun dettaglio sui termini contrattuali o le date di ufficializzazione. La decisione chiude una fase di valutazioni interne e di incontri con il candidato.

Il casting per il nuovo direttore sportivo della Roma sembra ormai arrivato alle battute finali. Dopo settimane di valutazioni e contatti, da qualche giorno il nome scelto dalla proprietà giallorossa è quello di Tony D’amico, dirigente che nelle ultime stagioni ha contribuito alla crescita dell’Atalanta. Il profilo dell’ex Atalanta è stato seguito attentamente anche dal Milan, che si è però chiamato fuori dalla corsa, spianando così la strada alla Roma. Inoltre, la conferma della separazione tra D’Amico e il club bergamasco, arrivata tramite un comunicato ufficiale nei giorni scorsi, ha rappresentato un passaggio decisivo. Resta però da definire l’ultimo nodo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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